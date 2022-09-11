Симферополь, 11 сентября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Крыму 11 сентября, сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.

Телеграм-канал МВД Крыма На месте аварии

Аавария произошла около 13:20 в районе больницы «Семашко» Симферополя. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz Sprinter при перестроении допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat. Микроавтобус отбросило на автостоянку больницы, где он столкнулся с припаркованными автомобилями.

В результате госпитализированы с травмами семь пассажиров микроавтобуса и водитель Volkswagen Passat. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

Руководитель Минтранса Крыма Николай Лукашенко сообщил, что микроавтобус осуществлял перевозку людей «с грубым нарушением правил дорожного движения и транспортного законодательства».