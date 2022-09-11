Берн, , 15:58 — REGNUM Новым президентом Всемирной федерации керлинга (WCF) избрали представителя США Бо Веллинга. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба организации.

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Уточняется, что выборы нового главы WCF состоялись в ходе Генеральной ассамблеи организации, которая прошла в Лозанне, федерацию кёрлинга России на ней представляют генеральный секретарь ФКР Ольга Жаркова, а также члены исполкома ФКР Екатерина Галкина и Антон Батугин.

При этом Веллинг избран президентов WCF на четыре года, также на этот пост претендовали: Хью Милликин из Австралии, представитель Норвегии Бент Рамсфьел и канадец Грэм Прауз.

Отметим, Бо Веллинг сменил на этом посту Кейт Кейтнесс из Шотландии, которая была главой организации с 2010 года.