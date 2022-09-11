Москва, , 15:57 — REGNUM По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, он не видит проблем для того, чтобы президент России Владимир Путин принял участие в саммите «Группы двадцати» (G20). Он заявил об этом 11 сентября в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

Сергей Лавров Mid.ru

«Я не вижу никаких проблем, чтобы он принял достойное участие в предстоящих мероприятиях, включая саммит G20. Мы никогда не уходим от контактов», — сказал он.

Также глава МИД РФ уточнил, что желающие продолжать диалог с Москвой всегда могут это сделать и добавил, что все обращения лидеров стран Запада на тему контактов с российским лидером «всегда встречают понимание и согласие».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что большая часть стран мира стремится к тому, чтобы в нём был более справедливый миропорядок, в то время как государства Запада всеми силами пытаются сохранить статус-кво.