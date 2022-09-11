Саратов, , 15:56 — REGNUM По состоянию на 15:00 по местному времени 11 сентября, явка на выборах губернатора Саратовской области составила 47,17%. Об этом свидетельствуют данные системы ГАС выборы.

Выборы Yarregion.ru

В нескольких районах области явка превысила 70%. Так, наиболее активно голосуют жители Хвалынского района — здесь на участки пришли 76,01% от общего числа зарегистрированных избирателей. В Александрово-Гайском районе явка составила 73,62%, в Базарно-Карабулакском районе — 72,87%.

Максимально низкие показатели явки наблюдаются в Саратове. Здесь уровень активности избирателей составил от 23,66% — в Волжском районе города до 37,6% — в Ленинском районе.

В целом, по данным ЦИК региона, в выборах уже приняли участие 866 275 избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10:00 по местному времени 11 сентября явка на выборах губернатора Саратовской области и депутатов облдумы составила 39,6%. В списки избирателей — 1 835 253 человека, голосовать впервые из них будут 21 242 жителя.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени.

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