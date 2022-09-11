Москва, 11 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Российская автомобилестроительная компания «Соллерс Авто», владеющая Ульяновским автомобильным заводом (УАЗ), запустит производство автомобилей под собственным брендом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В настоящее время «Соллерс» выпускает автомобили только марки УАЗ. В ближайшем будущем компании рассчитывает представить новые проекты под брендом «Соллерс».

Первыми проектами нового бренда станут две модели класса лёгких коммерческих автомобилей (LCV). Производство новой линейки должно быть запущено до конца текущего года.

Выпуск этих авто будет налажен в рамках специального инвестиционного контракта. Соответствующие изменения в действующий контракт были внесены на полях Восточного экономического форума.

«Ключевым приоритетом «Соллерс Авто» по-прежнему остаётся стратегия лидерства в сегменте легких коммерческих автомобилей. Запуск линейки LCV под собственным брендом станет новым этапом в реализации данной стратегии», — отметил председатель совета директоров компании Адиль Ширинов.