Донецк, 11 сентября 2022, 15:50 — REGNUM ВСУ обстреляли Киевский район Донецка натовскими снарядами. Об этом 11 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️15:42 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
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