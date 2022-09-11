Москва, , 15:50 — REGNUM Возможности избирателей в планировании их времени расширило голосование в течение трёх дней, у избирателей есть запрос на такой формат и нужно ориентироваться на них. Об этом 11 сентября заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Элла Памфилова Cikrf.ru

«Что сделала трехдневка? Она расширила возможности людей лучшим образом спланировать свое время, когда удобнее, и запрос есть… Да, нам сложнее… работать, потому что нагрузок больше, но сами себе создали эти сложности, потому что мы многие новации, которые вводим, они усложняют нашу работу, но избиратели от этого выигрывают», — приводит её слова РИА Новости.

Также глава ЦИК уточнила, что регионам дали возможность самостоятельно определить продолжительность голосования с учётом удобства и запросов избирателей. При этом Памфилова уточнила, что для самого ЦИК наиболее оптимально двухдневное голосование, однако в этом вопросе нужно исходить из интересов людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным на 15:00 11 сентября на досрочных выборах губернатора Владимирской области явка избирателей составила 25,21%.