Владикавказ, 11 сентября 2022, 15:47 — REGNUM В Северной Осетии приняли участие в выборах депутатов парламента республики уже более половины избирателей. Такие данные приводит на 15:00 11 сентября центральная избирательная комиссия региона.
Напомним, в республике в течение двух дней проходят выборы в законодательное собрание региона. Жителям Северной Осетии предстоит выбрать 70 депутатов. В борьбе за голоса избирателей участвуют пять партийных объединений, представивших 385 кандидатов.
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