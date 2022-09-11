Владикавказ, , 15:47 — REGNUM В Северной Осетии приняли участие в выборах депутатов парламента республики уже более половины избирателей. Такие данные приводит на 15:00 11 сентября центральная избирательная комиссия региона.

Выборы Kurgan.izbirkom.ru

«В голосовании на выборах парламента РСО-Алания седьмого созыва приняли участие 275 114 избирателей, что составляет 53,26% от общей численности избирателей в списках избирателей», — говорится в сообщении.

Напомним, в республике в течение двух дней проходят выборы в законодательное собрание региона. Жителям Северной Осетии предстоит выбрать 70 депутатов. В борьбе за голоса избирателей участвуют пять партийных объединений, представивших 385 кандидатов.

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