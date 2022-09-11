Берлин, , 15:44 — REGNUM Федеральная полиция ФРГ зафиксировала стремительный рост числа прибывающих нелегальных мигрантов, передает 11 сентября Welt am Sonntag.

За I полугодие 2022 г. в ФРГ было выявлено 36 100 несанкционированных въездов, что на 47% больше, чем в 2021 г. В июле в Германию въехало 6 900 человек, в январе — 4 400.

Настоящее число нелегальных мигрантов значительно выше официальных данных, так как на границах с балканскими странами организована лишь выборочная проверка.

«Увеличение числа связано с текущим послаблением ограничений на поездки в Европу, связанных с пандемией», — отметили в МВД Германии.

В августе некоторые муниципалитеты и земли в Германии ввели мораторий на прием мигрантов из-за нехватки мест для беженцев с территории б. УССР.