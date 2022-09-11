Абу-Даби, 11 сентября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В ходе своего визита в ОАЭ президент Сербии Александр Вучич предупредил о мировом кризисе продуктов питания, который будет вызван ограничениями и спекуляцией. Его слова приводит портал издания «Вечерне новости».

Predsednik.rs Александр Вучич

«Очевидно, последует кризис с продуктами питания. Как только ограничите цены, сразу начинается спекуляция торговцев и производителей, вы не можете этому никак препятствовать», — сказал он.

При этом ранее сербские власти ввели ограничения цен на «бюджетные» виды молока, хлеба и сахарного песка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выход четырёх судов с продовольствием из портов на территории б. УССР одобрил совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.