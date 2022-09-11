Черкесск, 11 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. На выборах в совет самоуправления столицы Карачаево-Черкесии проголосовали уже более 62% избирателей. К избирательным урнам пришли 51 965 жителей города Черкесска, сообщили, по данным на 12:00 11 сентября, в республиканском центризиркоме.

Выборы

Численность проголосовавших во втором по величине городе Карачаево-Черкесии — Карачаевске — составила 46,41%, в голосовании приняли участие 8739 избирателей.

Общая явка на выборах всех уровней составила 44,69%. Напомним, в республике проводится 43 избирательные кампании, в том числе в гордумы городов Карачаевск и Черкесск. В думу республиканского центра предстоит выбрать 33 депутата.