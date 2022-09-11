Киев, , 15:37 — REGNUM Глава МИД режима Зеленского Дмитрий Кулеба заявил, что Франция должна расширить поставки оружия для ВСУ.

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«Мы признательны Франции за предоставленное вооружение, но в противостоянии такому противнику на линии фронта вы никогда не будете обладать достаточным количеством оружия. Мы требуем, чтобы Франция сделала больше», — отметил он в интервью Le Journal du Dimanche.

При этом он добавил: «В части тяжелого вооружения Россия нас превосходит».

Ранее Кулеба рассказал, что призвал Германию ускорить поставки не только тяжелого вооружения, но и артиллерийских боеприпасов.