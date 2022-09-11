Воронеж, , 15:36 — REGNUM Явка избирателей в Воронежской области на 15:00 11 сентября составила 30,28%, данные опубликовала региональная избирательная комиссия.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, в дополнительных выборах депутата Воронежской областной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15 приняли участие 28,86% избирателей, внесенных в списки. На дополнительных выборах депутата Воронежской городской думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 проголосовали 7,51% избирателей.

Отметим, также в регионе проходят выборы депутатов Советов народных депутатов Богучарского, Бутурлиновского, Грибановского, Петропавловского, Поворинского и Таловского районов.

Голосование проходит с 9 сентября, всего действует 460 избирательных участков. Проголосовать можно до 20:00 11 сентября.