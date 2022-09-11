Владимир, 11 сентября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. По данным на 15:00 11 сентября на досрочных выборах губернатора Владимирской области явка избирателей составила 25,21%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной избирательной комиссии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выборы

К этому часу проголосовало 275 047 человек, включённых в списки для голосования.

По словам уполномоченного по правам человека в регионе Людмилы Романовой, выборы проходят в спокойной рабочей обстановке, омбудсмену также предоставлен аккаунт для доступа к порталу видеонаблюдения, что даёт возможность «разрешать спорные вопросы достаточно оперативно».

Избирательные участки будут открыты до 20:00.