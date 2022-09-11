Москва, , 15:28 — REGNUM Обстрелы киевскими боевиками Запорожской АЭС стали первым в истории случаем, когда обстреливается действующая атомная электростанция. Об этом 11 сентября заявил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Запорожская АЭС

«Это первый случай», — сказал он, добавив, что ещё были события, связанные с АЭС «Бушер» в Иране, однако они произошли ещё до начала её работы.

«То есть это такой первый опыт, который человечество проходит. И должно выработать некий иммунитет, на мой взгляд, такую защитную реакцию, чтобы ничего подобного, конечно, не допускать в принципе», — уточнил глава Росатома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что на Запорожской АЭС всё ещё находятся два специалиста Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые ранее остались на станции.