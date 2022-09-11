Калуга, , 15:29 — REGNUM В калужской пригородной деревне Рождествено под рухнувшими перекрытиями старого здания аграрного колледжа погиб 13-летний мальчик, другой подросток, 15 лет, госпитализирован с переломами. Об этом 11 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Здание прокуратуры Калужской области Prokuror-kaluga.ru

Предварительно установлено, что 10 сентября двое несовершеннолетних находились в старом двухэтажном, кирпичном здании, 1980 года постройки. Один из подростков, используя подручные средства, бил по стенам, в результате чего произошло обрушение бетонного перекрытия второго этажа здания. Упавшей конструкцией был смертельно придавлен 13-летний мальчик, который скончался на месте.

«По поручению прокурора области взято на контроль расследование уголовного дела по факту гибели подростка в заброшенном здании. В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего», — отметила Искрина Басулина.

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