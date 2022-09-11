Рязань, , 15:28 — REGNUM Данные по явке избирателей на выборах губернатора на 15:00 11 сентября опубликовала избирательная комиссия Рязанской области.

Выборы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Волеизъявление сделали 38,17% человек, включённых в списки для голосования. Комиссиям было передано 885 600 бюллетеней. Комплексы обработки избирательных бюллетеней установлены на 128 участках региона.

Центр общественного наблюдения работает на базе региональной Общественной палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование продлиться до 20:00.