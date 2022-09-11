Рязань, 11 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Данные по явке избирателей на выборах губернатора на 15:00 11 сентября опубликовала избирательная комиссия Рязанской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы

Волеизъявление сделали 38,17% человек, включённых в списки для голосования. Комиссиям было передано 885 600 бюллетеней. Комплексы обработки избирательных бюллетеней установлены на 128 участках региона.

Центр общественного наблюдения работает на базе региональной Общественной палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование продлиться до 20:00.