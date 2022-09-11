Бергамо, Италия, , 15:23 — REGNUM 11 сентября в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» футбольный клуб «Аталанта» в матче 6-го тура итальянской Серии А 2022/23 сыграл вничью с «Кремонезе». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Футбол Pixabay.com

Первый мяч на 74-й минуте забил 24-летний защитник сборной Турции Мерих Демирал после передачи Тейна Копмейнерса — 1:0. Через пять минут итальянский защитник Эмануэле Валери восстановил равновесие в счете — 1:1.

Составы команд:

«Аталанта»: Муссо, Толои, Околи, Демирал, Хатебур (Зортеа, 86’), Соппи (Мэле, 86’), де Рон, Малиновский (Эдерсон, 56’), Мурьель (Хойлунн, 56’), Лукман (Пашалич, 77’).

«Кремонезе»: Раду, Валери, Айву, Серникола (Хендри, 83’), Кирикеш, Лочошвили, Пикель (Аскасибар, 68’), Мейте, Эскаланте (Занимакия, 60’), Окереке (Афена-Гьян, 68’), Дессерс (Чиофани, 83’).

«Аталанта», набрав 14 очков, поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кремонезе» с двумя очками располагается на 18-й позиции.