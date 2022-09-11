Брюссель, , 15:22 — REGNUM ЕС испытывает серьёзные трудности из-за приостановки «Северного потока». Об этом 11 сентября пишет The Wall Street Journal.

«Северный поток» Иван Шилов © ИА REGNUM

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Пострадать от энергетического кризиса в Европе уже этой зимой могут как обычные люди, так и крупные отрасли производства, отмечается в сообщении.

«Многие уже закрываются, особенно наиболее энергоёмкие отрасли, такие как стекольная и металлургическая. Чтобы пострадать от этого, не обязательно напрямую покупать российский газ. Достаточно просто покупать газ или электроэнергию на открытом рынке», — пишет издание.

При этом отмечается, что российская торговля нефтью продолжает идти «как по маслу» и её оборот только увеличивается.

Ранее Путин во время своего выступления на ВЭФ (https://t.me/rt_russian/126 592) отметил, что Запад своими действиями сам вогнал себя в состояние энергетического кризиса.