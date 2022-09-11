Москва, , 15:18 — REGNUM Советский разведчик, ветеран Службы внешней разведки РФ Виталий Коротков ушел из жизни 11 сентября на 95 году жизни, сообщил руководитель пресс-бюро СВР РФ Сергей Иванов.

Виталий Коротков по линии разведки четыре раза находился в длительных загранкомандировках в Австрии и Германии. Работал с ценной агентурой, в том числе с одним из руководящих сотрудников западногерманской разведки Хайнцем Фёльфе, который передавал СССР важную информацию о планах Запада в отношении СССР.

С 1980-го по 1991 год Коротков находился на руководящих постах в центральном аппарате внешней разведки. В 1991 г. вышел в отставку.

Награжден орденами Отечественной войны II степени, «Знак Почета», Красной Звезды, многими медалями, в том числе иностранных государств.