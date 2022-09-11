Грозный, , 15:15 — REGNUM Грозненский футбольный клуб «Ахмат» может в ближайшее время отправить в отставку главного тренера основной команды Андрея Талалаева. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Главный тренер ФК «Ахмат» Андрей Талалаев Алексей Колчин © ИА REGNUM

По информации источника, руководство «Ахмата» осталось недовольно результатом матча 9-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Пари НН» (1:3). На данный момент «Ахмат» с тремя победами и 11-ю набранными очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата.

Андрей Талалаев возглавил «Ахмат» 26 июля 2020 года, подписав трехлетний контракт до конца сезона 2022/23. Ранее Талалаев тренировал «Тамбов», «Пюник», «Химки» и самарские «Крылья Советов».