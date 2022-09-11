Грозный, 11 сентября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» может в ближайшее время отправить в отставку главного тренера основной команды Андрея Талалаева. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «Ахмат» Андрей Талалаев

По информации источника, руководство «Ахмата» осталось недовольно результатом матча 9-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Пари НН» (1:3). На данный момент «Ахмат» с тремя победами и 11-ю набранными очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата.

Андрей Талалаев возглавил «Ахмат» 26 июля 2020 года, подписав трехлетний контракт до конца сезона 2022/23. Ранее Талалаев тренировал «Тамбов», «Пюник», «Химки» и самарские «Крылья Советов».