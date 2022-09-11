Москва, , 15:14 — REGNUM Большая часть стран мира стремится к тому, чтобы в нём был более справедливый миропорядок, в то время как государства Запада всеми силами пытаются сохранить статус-кво. Об этом 11 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

Сергей Лавров Mid.ru

«Куда идет мир? Думаю, к более справедливому миропорядку. Он будет многополярным. Запад судорожно пытается всеми правдами и неправдами сохранить и укрепить своё доминирование», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Кроме того, Лавров указал, что военные амбиции Соединённых Штатов не нравятся многим странам мира и Вашингтон со своими сателлитами хотят внести разлад в такие устоявшиеся структуры, как АСЕАН, чтобы склонит на свою сторону часть его членов.

«Наша последовательная позиция никогда не менялась. Мы за равноправный диалог и решение всех проблем на основе баланса интересов государств мира. Это в полной мере соответствует ключевому принципу Устава ООН», — подчеркнул глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от проведения переговоров с Киевом, однако их затягивание усложняет этот процесс.