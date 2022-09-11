Париж, 11 сентября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. 35-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси побил личный рекорд по количеству голевых передач за календарный год.

Fifa.com Лионель Месси

В матче 7-го тура французской Лиги 1 2022/23 между «Пари Сен-Жермен» и «Брестом» (1:0) аргентинец сделал результативную передачу на Неймара. Это 17-й голевой пас Месси в рамках чемпионата Франции за 2022 год.

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в семи матчах Лиги 1 2022/23, в которых набрал 10 (3+7) очков по системе гол+пас. Суммарно на поле полузащитник провел 620 минут.