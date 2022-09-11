Вашингтон, 11 сентября 2022, 15:11 — REGNUM Летательный аппарат Ingenuity возобновил активную работу на поверхности Марса. Об этом свидетельствует журнал миссии, публикуемый на сайте американского аэрокосмического агентства NASA.

Малый вертолет Ingenuity на Марсе
Малый вертолет Ingenuity на Марсе
Nasa.gov

В июне 2022 года вертолёт Ingenuity был переведён в спящий режим из-за пылевой бури на Марсе. 20 августа аппарат возобновил работу и совершил небольшой тестовый перелёт, переместившись всего на 2 метра.

Очередной перелёт состоялся 6 сентября. На этот раз Ingenuity преодолел 97 метров, приземлившись в дельте давно высохшей реки. Эти перелёты позволили специалистам миссии убедиться, что аппарат находится в хорошем состоянии после двух месяцев бездействия.

Винтокрылый летательный аппарат Ingenuity прибыл на Марс в составе миссии Perseverance в феврале 2021 года. Главной задачей Ingenuity была экспериментальная проверка возможности полёта аппаратов такого типа в разреженной атмосфере Марса.

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