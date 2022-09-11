Вашингтон, , 15:11 — REGNUM Летательный аппарат Ingenuity возобновил активную работу на поверхности Марса. Об этом свидетельствует журнал миссии, публикуемый на сайте американского аэрокосмического агентства NASA.

Малый вертолет Ingenuity на Марсе Nasa.gov

В июне 2022 года вертолёт Ingenuity был переведён в спящий режим из-за пылевой бури на Марсе. 20 августа аппарат возобновил работу и совершил небольшой тестовый перелёт, переместившись всего на 2 метра.

Очередной перелёт состоялся 6 сентября. На этот раз Ingenuity преодолел 97 метров, приземлившись в дельте давно высохшей реки. Эти перелёты позволили специалистам миссии убедиться, что аппарат находится в хорошем состоянии после двух месяцев бездействия.

Винтокрылый летательный аппарат Ingenuity прибыл на Марс в составе миссии Perseverance в феврале 2021 года. Главной задачей Ingenuity была экспериментальная проверка возможности полёта аппаратов такого типа в разреженной атмосфере Марса.

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