Варшава, , 15:09 — REGNUM В Варшаве (Польша) начали работу кинотеатры под открытым небом, где для просмотра фильма необходимо крутить педали велосипеда. Данный способ помогает вырабатывать электроэнергию для показа, передает Reuters.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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В кинотеатре за раскладными стульями разместили несколько велосипедов, крутя педали которых можно вырабатывать электроэнергию. Это помогает сэкономить на счетах за электричество, отмечается в сообщении.

Велосипеды подключены к генератору, который поставляет порядка 50% энергии, необходимой для показа фильма.