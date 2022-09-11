Варшава, 11 сентября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Варшаве (Польша) начали работу кинотеатры под открытым небом, где для просмотра фильма необходимо крутить педали велосипеда. Данный способ помогает вырабатывать электроэнергию для показа, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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В кинотеатре за раскладными стульями разместили несколько велосипедов, крутя педали которых можно вырабатывать электроэнергию. Это помогает сэкономить на счетах за электричество, отмечается в сообщении.

Велосипеды подключены к генератору, который поставляет порядка 50% энергии, необходимой для показа фильма.