11 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что молдавское управление гражданской авиации запретило авиакомпаниям Молдавии совершать рейсы в Россию.

Анна Царькова, , 15:16 — REGNUM Молдавское управление гражданской авиации запретило авиакомпаниям Молдавии совершать рейсы в Россию, сообщил 10 сентября в своем телеграм-канале вице-премьер страны Андрей Спыну.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Свое решение молдавская сторона мотивировала необходимостью обеспечить безопасность.

«Управление гражданской авиации Республики Молдова в целях обеспечения авиационной безопасности… 10 сентября 2022 года издало оперативную директиву… которой запрещается выполнение воздушных операций в воздушном пространстве Российской Федерации национальными эксплуатантами», — говорится в сообщении.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что молдавское правительство в целом в своих решениях руководствуется интересами Запада, а не своих граждан. Были и те, кто предположил, что после такого решения Молдавии вряд ли удастся решить свои вопросы, связанные со стоимостью природного газа.

«Ну что, расставили американцы своих людей по всей Европе? Народ везде страдает, а правительствам плевать на людей», — отметила Ольга.

«Это не правительство Молдавии, — это враги страны и ее народа. Им плевать, что граждане страны нищают, им бы угодить своим кураторам. Подстилки американские», — не выдержала Наталья.

Питер Брейгель Младший. Извлечение камня глупости

«Пожелаем им переворота. Там и так нищета, а с такими ценами на коммуналку — просто катастрофа», — отреагировала Natalia D.

«Желающих посетить Молдавию из России навряд ли найдется много. Если только наоборот», — отметила Ольга.

«Колония англосаксов», — написал Sergo.

«Ужас, эти толпы туристов из РФ, которые не попадут на курорты Молдавии и не увидят счастливую европейскую жизнь», — пошутил Артем.

«Что-то мне подсказывает, у молдаван цена на газ не упадет и долги надо будет отдавать», — пишет VCH.

«Идиоты. Нет чтобы с турков взять пример. Озолотились бы. Гляди и денег хватило бы, чтобы долги за газ заплатить», — отреагировала Virtuella.

«И после этого просят скидку на газ?!» — задался вопросом Berest.

«Ну Молдавия не удивила, — очень предсказуемая и дёшево продаваемая», — комментирует новость Юлия К.

«Не Молдавия, а правительство! Более 85% народа за Россию! Я как молдаванка говорю! А наша Санду творит, что скажут хозяева!» — подчеркнула Ольга.

Читайте также: В Молдавии возобновят пассажирские авиарейсы в Россию

Напомним, ранее стало известно, что молдавская авиакомпания Air Moldova с 1 октября возобновит авиасообщение с Российской Федерацией.