Екатеринбург, 11 сентября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. 11 сентября футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга в матче девятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал победу над московским «Торпедо». Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Бикфалви

Оба гола в составе хозяев забил 34-летний румынский нападающий Эрик Бикфалви (70’ Мингиян Бевеев, 84’).

Составы команд:

«Урал»: Алексеев, Гогличидзе, Эммерсон, Бевеев, Быковский (Кулаков, 90’), Юшин (Урунов, 57’), Газинский (Влут, 72’), Мишкич, Подберезкин, Гаджимуратов (Ранджелович, 57’), Бикфалви (Каштанов, 90').

«Торпедо»: Бабурин, Кутепов, Смольников, Самсонов, Нетфуллин (Сапич, 80’), Ле Таллек, Султонов (Лебеденко, 67’), Каймакв (Рейхмен, 86’), Эркинов, Енин (Савич, 67’), Караев (Турищев, 67’).

«Урал», одержав первую победу в сезоне и набрав четыре очка, поднялся на 14-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с одним очком опустился на последнее 16-е место.