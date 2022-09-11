Симферополь, , 15:00 — REGNUM Российский военный самолёт, предположительно — истребитель Су-34, разбился на территории Крыма. Об этом 11 сентября сообщает телеграм-канал «Baza».

Су-34 Александр Маркин

«В Крыму упал российский военный самолет. По предварительной информации, пилоты успели катапультироваться», — говорится в сообщении.

Также указывается, что крушение военного самолёта, по слова очевидцев, произошло на границе между Разнодельненским и Красноперекопским районами полуострова около 06:00 (совпадает с мск).

«Предположительно это мог быть истребитель Су-34. Летчики успели катапультироваться, позже их забрали военные. О причинах падения пока неизвестно», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели мужчины в результате крушения мотодельтоплана в Воскресенске.