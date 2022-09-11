Симферополь, 11 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Российский военный самолёт, предположительно — истребитель Су-34, разбился на территории Крыма. Об этом 11 сентября сообщает телеграм-канал «Baza».

Александр Маркин Су-34

«В Крыму упал российский военный самолет. По предварительной информации, пилоты успели катапультироваться», — говорится в сообщении.

Также указывается, что крушение военного самолёта, по словам очевидцев, произошло на границе между Раздольненским и Красноперекопским районами полуострова около 06:00 (совпадает с мск).

«Предположительно, это мог быть истребитель Су-34. Летчики успели катапультироваться, позже их забрали военные. О причинах падения пока неизвестно», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели мужчины в результате крушения мотодельтоплана в Воскресенске.