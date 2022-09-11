Воронеж, 11 сентября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. 11 сентября в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» футбольный клуб «Факел» сыграет с московским «Локомотивом». Матч 9-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 начнется в 15:00 по московскому времени.

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

Стартовые составы команд:

«Факел»: Илья Свинов, Василий Черов, Евгений Шляков, Кирилл Суслов, Евгений Морозов, Сергей Брызгалов, Андрей Мендель, Георгий Гонгадзе, Ираклий Квеквескири, Олег Дмитриев, Хызыр Аппаев.

«Локомотив»: Даниил Худяков, Станислав Магкеев, Тин Едвай, Максим Ненахов, Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Даниил Куликов, Гирано Керк, Франсуа Камано, Иван Игнатьев.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты главного судьи — Адлан Хатуев и Дмитрий Ермаков.