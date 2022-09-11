Пенза, , 14:56 — REGNUM По состоянию на 12:00 мск 11 сентября в выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области уже приняли участие 41,38% от общего числа внесенных в списки избирателей. Об этом сообщает региональный ЦИК в своем telegram-канале.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

К указанному часу на избирательные участки региона пришли 424 814 человек.

По активности избирателей лидируют Камешкирский, Кузнецкий, Неверкинский районы и Кузнецк — здесь уже сделали свой выбор 62,82% от общего числа избирателей. При этом в Пензе показатель явки составляет от 20,76% до 30,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10:00 11 сентября, в районах показатель явки значительно превышает средней по региону уровень активности избирателей. Так, данные окружной избирательной комиссии (ОИК) №15, которая наблюдает голосование в Городищенском, Лопатинском и Шемышейском районах, фиксирует явку 60,02% от общего числе внесенных в списки избирателей, причем в Лопатинском районе явка составила 71%. Показатель явки в Лунинском, Сокольском и Сосновоборском районах составил 58,02%, в Камешкирском, Кузнецком, Неверкинском районах и части Кузнецка явка достигла 58,12%.

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