Тамбов, 11 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Гавриловском районе 10 сентября на избирательный участок пришли супруги Сергей и Ольга Олейниченко, которые ранее переехали на Тамбовщину из Луганской Народной Республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении информационной политики Тамбовской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Они переехали во 2-ю Гавриловку из Луганска восемь лет назад, когда начались атаки на Донбасс со стороны бывш. УССР. Сегодня супруги — граждане России, на Тамбовщине родился их младший сын. Супруги Олейниченко работают в поликлинике №2 Кирсановской ЦРБ: Ольга ‑ гинеколог, Сергей ‑ хирург.

«Как врач скажу, что ходить на выборы не менее важно, чем заботиться о своём здоровье. Поэтому прошу жителей района: никогда не откладывайте визиты ни к врачу, ни на выборы. Мы с мужем проголосовали и всех, кто ещё этого не сделал, призываем прийти на свой участок и проголосовать», — сказала Ольга.

ИА REGNUM напоминает, Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР, сейчас тамбовские специалисты помогают восстанавливать там инфраструктуру. С участием строителей Тамбовщины к 1 сентября отремонтирована Новоайдарская школа, на базе Державинского университета учителя ЛНР прошли переподготовку по российским образовательным стандартам.

В конце августа в Новоайдарский район было отправлено необходимое для восстановления ЖКХ оборудование и материалы. В целом Тамбовщина направила в народные республики Донбасса уже более 200 тонн гуманитарного груза.

Голосование на выборах главы Тамбовской области проходит 9, 10 и 11 сентября. По итогам первого дня на выборы пришли 26,21% избирателей. Это самый высокий показатель среди регионов России, где проходят выборы глав субъектов.