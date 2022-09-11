Бангкок, 11 сентября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Крупнейший производитель электромобилей Китая — компания BYD — выкупила участок земли под строительство крупного завода в Таиланде. Об этом сообщает Nikkei Asia.

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Новый завод BYD будет построен в промышленной зоне в провинции Районг. Планируется, что предприятие будет выпускать по 150 тысяч электромобилей в год.

Завод BYD в Таиланде станет первым производственным центром BYD в Юго-Восточной Азии. Производимые на заводе автомобили будут реализовываться на внешнем рынке, а также экспортироваться в страны Юго-Восточной Азии и Европу.

Правительство Таиланда поддерживает местных производителей электромобилей, подталкивая иностранные компании к локализации производства. К 2030 году в Таиланде планируют нарастить долю электромобилей в общем объёме продаж авто в стране до 30%.