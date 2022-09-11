Мадрид, 11 сентября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. 11 сентября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» футбольный клуб «Реал» в матче 5-го тура испанской Ла Лиги 2022/23 примет «Мальорку». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

Стартовые составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Лукас Васкес, Антони Рюдигер, Давид Алаба, Ферлан Менди, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Дани Себальос, Эден Азар, Винисиус Жуниор, Родриго.

«Мальорка»: Предраг Райкович, Матия Настасич, Пабло Маффео, Хауме Коста, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Иньиго Руис, Дани Родригес, Родриго Батталья, Ведат Мурики, Ли Кан Ин.

После четырех матчей «Реал» с четырьмя победами и 12-ю набранными очками занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. «Мальорка» с 5-ю очками располагается на 13-й строчке.