Москва, 11 сентября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Эвакуированные из ДНР и ЛНР, с территории б. УССР граждане РФ могли проголосовать на выборах, от них жалоб не поступало. Об этом 11 сентября сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Татьяна Москалькова

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«Под особым контролем мы держали возможность эвакуированных граждан РФ из ДНР, ЛНР и [территории б. УССР], которые прибыли на нашу территорию, реализовать свое право, если они захотят», — отметила она в ходе заседания ЦИК.

У УИК запрашивались заявки по голосованию, добавила она.

По ее словам, это «очень важная тема», которую аппарат продолжит мониторить.