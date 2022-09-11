Йошкар-Ола, , 14:31 — REGNUM В Марий Эл на выборах главы республики к 12:00 мск явка составила 12,46%. Об этом свидетельствуют данные портала ГАС выборы.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

По-прежнему в Йошкар-Оле наблюдается самый низкий показатель явки в республике — от 8,37% до 9,08%. В Волжске проголосовали 11,47% от общего числа внесенных в списки избирателей, в Козьмодемьянске — 16,87%.

В районах республики наиболее активно голосуют жители Сернурского района — к полудню свой выбор сделали 20,49% избирателей, в Юринском районе явка составила 18,41%, в Мари-Турекском — 18,30%.

По данным ЦИК региона, всего в голосовании уже приняли участие 65 998 человек. На дополнительных выборах депутата в региональный парламент по Поволжскому округу №19 явка составила 10,60%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 10:00 мск 11 сентября явка на выборах главы республики составила 5,21%. При этом в Йошкар-Оле явка составляет от 2,82% до 3,04%, в Волжске — 4,27%.

Читайте также: В Марий Эл явка на выборах главы республики превысила 5%