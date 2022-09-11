Рим, , 14:30 — REGNUM Между лидерами ультраправой коалиции Италии Джорджией Мелони и Маттео Сальвини, которая имеет шансы победить на выборах в стране в сентябре 2022 года, имеются разногласия по поводу их позиции по санкциям Запада против России. Об этом 11 сентября сообщает The Guardian.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Сальвини, являющийся лидером партии «Лига», считает, что антироссийские санкции «ставят Европу и Италию на колени». В то же время Мелони, занимающая пост председателя партии «Братья Италии», называет санкции «эффективными» и поддерживает поставки оружия киевскому нацистскому режиму, придерживаясь проевропейских и пронатовских взглядов.

При этом уточняется, что в целом ультраправая коалиция, в которую также входит партия бывшего трижды премьер-министром страны Сильвио Берлускони «Вперед, Италия!», обещает в случае прихода к власти поддерживать Киев и выступать за Евросоюз и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани рассказал, что до конца сентября рассчитывает достичь единого соглашения по введению ограничений цен на газ Еврокомиссия.