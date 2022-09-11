Рим, 11 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Между лидерами ультраправой коалиции Италии Джорджией Мелони и Маттео Сальвини, которая имеет шансы победить на выборах в стране в сентябре 2022 года, имеются разногласия по поводу их позиции по санкциям Запада против России. Об этом 11 сентября сообщает The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Отмечается, что Сальвини, являющийся лидером партии «Лига», считает, что антироссийские санкции «ставят Европу и Италию на колени». В то же время Мелони, занимающая пост председателя партии «Братья Италии», называет санкции «эффективными» и поддерживает поставки оружия киевскому нацистскому режиму, придерживаясь проевропейских и пронатовских взглядов.

При этом уточняется, что в целом ультраправая коалиция, в которую также входит партия бывшего трижды премьер-министром страны Сильвио Берлускони «Вперед, Италия!», обещает в случае прихода к власти поддерживать Киев и выступать за Евросоюз и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани рассказал, что до конца сентября рассчитывает достичь единого соглашения по введению ограничений цен на газ Еврокомиссия.