Москва, , 14:30 — REGNUM Москва не планирует эвакуацию посольства РФ в Афганистане после теракта. Об этом 11 сентября заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«И не предвидится», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Взрыв прогремел 5 сентября около здания консульского отдела посольства РФ в Кабуле. В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта в самое ближайшее время понесут заслуженное наказание.