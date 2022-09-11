Майкоп, , 14:27 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку его кандидатуры на выборах руководителя республики. После торжественной церемонии инаугурации, состоявшейся по итогам голосования в парламенте, Кумпилов написал в своем телеграм-канале:

«Хочу прежде всего поблагодарить президента страны Владимира Владимировича Путина за поддержку, на которую я опирался в прежние годы, и которую получил сейчас с выдвижением моей кандидатуры на новый срок».

Мурат Кумпилов также выразил слова признательности многонациональному народу Адыгеи и пообещал оправдать доверие жителей региона.

«Мы продолжим добиваться этого все вместе. Будем, как и прежде, опираться на объединяющие жителей Адыгеи ценности трудолюбия, солидарности, верности своему делу и своей Родине. Приложим все усилия для того, чтобы наша республика с каждым годом становилась более привлекательной, более комфортной для жизни, для бизнеса, для работы и отдыха», — заявил вновь избранный глава республики.

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