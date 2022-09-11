Ижевск, 11 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 12:00 по местному времени 11 сентября на избирательные участки пришли 29,38% от общего числа внесенных в списки избирателей. Об этом свидетельствуют данные портала ГАС выборы.

пресс-служба ЦИК Удмуртии Выборы в Удмуртии

Лидирующим по показателю явки остается Селтинский район — здесь проголосовали 56,7% избирателей, в Красногорском районе явка составила 52,51%, в Дебесском — 51,54%.

В Ижевске по-прежнему наиболее низкий показатель явки в республике — от 19,24% до 21,19%.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение первых двух дней голосования мы видим массовые жалобы от представителей одной из политических партий, которые обвиняют участковые избирательные комиссии в якобы недопуске журналистов на участки, сообщали ранее в ЦИК республики. В то же время фиксировали случаи предъявления в избирательные комиссии удостоверений неустановленного образца, что имеет признаки провокационных нарушений, также некоторые журналисты требовали допустить их на участки, несмотря на отсутствие аккредитации.

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