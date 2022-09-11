Екатеринбург, 11 сентября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Явка избирателей в Свердловской области по данным на 15:00 по местному времени (13:00 по мск) составляет 19,84%. Об этом сообщает облизбирком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Свой голос на избирательных участках региона отдали 655 155 человек. Пять лет назад (10 сентября 2017 года) на этот же период времени явка избирателей на губернаторских выборах была значительно выше. Она составляла 26,68%.

Напомним, в единый день голосования, 11 сентября в Свердловской области проходят выборы губернатора, главы одного сельского округа и депутатов 53 муниципалитетов. На данный момент в регионе не зафиксировано серьёзных нарушений в ходе выборов.