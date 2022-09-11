Донецк, 11 сентября 2022, 14:20 — REGNUM За последние 2–3 недели увеличилось количество обстрелов со стороны фашиствующих боевиков по критической инфраструктуре Донецкой Народной Республики, особенно по энергетическим объектам, написал в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.
«Западные поставки оружия киевскому режиму»
Пушилин рассказал в своем ТГ-канале о новых обстрелах мирных объектов ДНР
«Только за эту неделю снаряды противника попали в 983 подстанции. В результате без электроэнергии оставались 63 670 абонентов. Чаще всего это происходит в Горловке, Донецке, Ясиноватой. Благодаря героическим действиям наших энергетиков после прекращения обстрелов подача света возобновляется в тот же день, реже — в течение суток. Но есть районы, где противник не дает восстановить электроснабжение, и тогда жителям продолжительное время приходится обходиться без света. Ремонтные бригады постоянно попадают под обстрелы, подрываются на минах: за последние две недели пострадало пять человек», — подчеркнул глава ДНР.
«От постоянных целенаправленных обстрелов шахт, они то и дело обесточиваются, приходится проводить аварийно-спасательную эвакуацию горняков из-под земли. Из-за постоянных обстрелов перестала работать шахта Засядько. Большие трудности на шахте Скочинского: люди продолжают добывать уголь, но как минимум раз в две недели остаются на глубине без света. Не было ни одного освобожденного населенного пункта, где бы противник целенаправленно ни уничтожил энергетическую инфраструктуру! [Фашистский] режим пытается создать в Донбассе энергетический коллапс. И только мужество и чувство долга наших спасателей, энергетиков не позволяет этим планам осуществиться», — отметил Денис Пушилин.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.