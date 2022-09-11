Донецк, 11 сентября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. За последние 2–3 недели увеличилось количество обстрелов со стороны фашиствующих боевиков по критической инфраструктуре Донецкой Народной Республики, особенно по энергетическим объектам, написал в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

«Только за эту неделю снаряды противника попали в 983 подстанции. В результате без электроэнергии оставались 63 670 абонентов. Чаще всего это происходит в Горловке, Донецке, Ясиноватой. Благодаря героическим действиям наших энергетиков после прекращения обстрелов подача света возобновляется в тот же день, реже — в течение суток. Но есть районы, где противник не дает восстановить электроснабжение, и тогда жителям продолжительное время приходится обходиться без света. Ремонтные бригады постоянно попадают под обстрелы, подрываются на минах: за последние две недели пострадало пять человек», — подчеркнул глава ДНР.

«От постоянных целенаправленных обстрелов шахт, они то и дело обесточиваются, приходится проводить аварийно-спасательную эвакуацию горняков из-под земли. Из-за постоянных обстрелов перестала работать шахта Засядько. Большие трудности на шахте Скочинского: люди продолжают добывать уголь, но как минимум раз в две недели остаются на глубине без света. Не было ни одного освобожденного населенного пункта, где бы противник целенаправленно ни уничтожил энергетическую инфраструктуру! [Фашистский] режим пытается создать в Донбассе энергетический коллапс. И только мужество и чувство долга наших спасателей, энергетиков не позволяет этим планам осуществиться», — отметил Денис Пушилин.