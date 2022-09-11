Москва, , 14:17 — REGNUM К началу последнего дня голосования на осенних выборах 2022 года в России наблюдателями не было зафиксировано каких-либо серьёзных нарушений. Об этом 11 сентября сообщает РИА Новости.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова рассказала, что общее число сообщений на данный момент превышает 23 тысячи, однако у них, как правило, информационный характер, а жалоб немного.

«Третий день работает Экспертный центр Ассоциации НОМ в Университете имени Кутафина. Волонтеры из числа студентов-юристов приняли за два дня более 20 тысяч сообщений от общественных наблюдателей, которые поступают со всей страны. При этом тренд сохраняется: первалирующее число сообщений носят информационный характер — 23 813», — сказала она, добавив, что некоторый из жалоб носят ложный характер.

«Основная проблема, с которой нам приходится сталкиваться в данной кампании, я бы отметила, связана с тем, что блогеры, лидеры общественного мнения в Telegram, в ВКонтакте, других соцсетях, не разбираясь в ситуации, видят какой-то привлекательный заголовок, привлекательный текст, где написано про те или иные проблемы, выявленные нарушения, и начинают это тиражировать в соцсетях, в информационном пространстве. Даже некоторые СМИ публикуют эту информацию», — пояснила она.

При этом исполнительный директор ассоциации «НОМ» призвала не распространять такую непроверенную информацию и стараться использовать только достоверные источники

Также указывается, что. глава мониторингово-экспертного центра «Группа 32» Роман Коломойцев отметил что сообщения и жалобы не оказывают влияния на ситуацию в общем.

«Картина (с предыдущего дня выборов) не изменилась: сообщения поступают о возможных нарушениях, но они не меняют картину в целом по ситуации, которая была. В целом все идет в штатном режиме, все нормально», — отметил он.

Также Коломойцев указал, что большая часть жалоб поступает из Москвы и Краснодарского края, однако это «самые многочисленные субъекты федерации по количеству избирателей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общая явка избирателей в Краснодарском крае на 12:00 11 сентября составила 41,8%.