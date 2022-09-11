Москва, 11 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. К началу последнего дня голосования на осенних выборах 2022 года в России наблюдателями не было зафиксировано каких-либо серьёзных нарушений. Об этом 11 сентября сообщает РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Отмечается, что исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова рассказала, что общее число сообщений на данный момент превышает 23 тысячи, однако у них, как правило, информационный характер, а жалоб немного.

«Третий день работает Экспертный центр Ассоциации НОМ в Университете имени Кутафина. Волонтеры из числа студентов-юристов приняли за два дня более 20 тысяч сообщений от общественных наблюдателей, которые поступают со всей страны. При этом тренд сохраняется: первалирующее число сообщений носят информационный характер — 23 813», — сказала она, добавив, что некоторый из жалоб носят ложный характер.

«Основная проблема, с которой нам приходится сталкиваться в данной кампании, я бы отметила, связана с тем, что блогеры, лидеры общественного мнения в Telegram, в ВКонтакте, других соцсетях, не разбираясь в ситуации, видят какой-то привлекательный заголовок, привлекательный текст, где написано про те или иные проблемы, выявленные нарушения, и начинают это тиражировать в соцсетях, в информационном пространстве. Даже некоторые СМИ публикуют эту информацию», — пояснила она.

При этом исполнительный директор ассоциации «НОМ» призвала не распространять такую непроверенную информацию и стараться использовать только достоверные источники

Также указывается, что. глава мониторингово-экспертного центра «Группа 32» Роман Коломойцев отметил что сообщения и жалобы не оказывают влияния на ситуацию в общем.

«Картина (с предыдущего дня выборов) не изменилась: сообщения поступают о возможных нарушениях, но они не меняют картину в целом по ситуации, которая была. В целом все идет в штатном режиме, все нормально», — отметил он.

Также Коломойцев указал, что большая часть жалоб поступает из Москвы и Краснодарского края, однако это «самые многочисленные субъекты федерации по количеству избирателей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общая явка избирателей в Краснодарском крае на 12:00 11 сентября составила 41,8%.