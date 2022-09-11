Москва, 11 сентября 2022, 14:13 — REGNUM Армейская авиация ВКС РФ уничтожила более 50 военных ВСУ в районе Миролюбовки Херсонской области. Об этом 11 сентября сообщили в Минобороны России.
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«В районе н. п. Миролюбовка Херсонской области в результате ударов армейской авиации ВКС РФ по подразделениям 60-й пехотной бригады ВСУ уничтожено свыше 50 военнослужащих и 7 единиц военной техники», — отмечается в сообщении.
Добавим, что киевский режим намеренно и прицельно ежедневно наносит удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ДНР.
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